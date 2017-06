Strasbourg: Une semaine après, la grève des salariés et conducteurs de la CTS s’essouffle

Le préavis de grève à la CTS court néanmoins jusqu'au dimanche 9 juillet. Illustration — Floreal Hernandez

Le préavis court jusqu’au dimanche 9 juillet. Mais, après un premier jour de grève particulièrement suivi le mercredi 21 juin (jour de la fête de la musique et de bac), le mouvement lancé par l’intersyndicale des salariés de la CTS s’essouffle progressivement.

Au huitième jour, ce mercredi, le trafic a même complètement repris à la normale. Mais les revendications tiennent toujours. Sur change.org, une pétition intitulée « Stop à la hausse tarifaire et à la dégradation de la qualité de service à la CTS » comptait d’ailleurs 462 signataires mardi soir.

La baisse de la subvention de l’Eurométropole de nouveau critiquée

Dans l’ensemble, les conducteurs et autres salariés mobilisés s’insurgent toujours contre la diminution (de six millions d’ici 2018) de la subvention de l’Eurométropole à la CTS et ses conséquences à l’aube du renouvellement du contrat de concession accordé à l’entreprise gestionnaire.

A savoir, la sous-traitance de six lignes de bus puis des liaisons nocturnes ou creuses, les emplois supprimés (au moins 54 côté conducteurs, et d’autres parmi les services techniques, selon la CGT), et les diverses augmentations des tarifs du réseau de transports. Le mouvement n’est donc pas terminé.