Basket: Chalon est sacré champion de France sur son terrain! C'est encore raté pour Strasbourg... L'épilogue de la finale de Pro A à revivre en direct

On y est ! La lutte finale, c’est maintenant ! Qui de l’Elan Chalon ou de la SIG Strasbourg va soulever le trophée de champion de France ? C’est ce match 5, l’épilogue d’une série folle et très disputée de finale de play-offs, qui va le déterminer. Les Châlonnais ont l’avantage du terrain puisque cette rencontre décisive se joue dans leur Colisée… Mais est-ce que cela veut encore dire quelque chose quand les deux finalistes ont, au cours de la série, réussi à s’imposer et à perdre sur leur parquet ? Quel que soit le résultat, le vainqueur sera beau : entre la SIG, ses quatre finales perdues de suite et revenue de nulle part après un début de saison catastrophique, ou l’Elan Chalon, toujours bien classé mais qui attend un titre depuis 2012.



>> On compte sur vous, soyez au rendez-vous pour cet affrontement final. On entre dans l’arène à 20h20…