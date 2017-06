New York, le 21 juin 2017. - Le meneur français Frank Ntilikina face à la presse avant la draft NBA. — Steven Freeman / NBAE / Getty Images / AFP

Le meneur de la SIG Strasbourg est candidat à la draft NBA qui se déroule

Pressenti pour être sélectionné dans les 15 premières places, il peut être le joueur français drafté le plus haut de toute l’histoire s’il devance Joakim Noah (9e en 2007).

Ce qu’il faut savoir sur cette pépite de la Pro A, promis à un bel avenir en NBA.

Il pourrait bien entrer dans l’histoire du basket français dans la nuit de jeudi à vendredi. Le meneur de la SIG Frank Ntilikina candidat à la draft NBA 2017 est pressenti pour être parmi les quinze premiers sélectionnés. Il pourrait même être le joueur français drafté le plus haut de toute l’histoire s’il devance Joakim Noah (9e).

Au-delà du résultat final, le meneur de la SIG de 18 ans va vivre un grand moment dans sa jeune carrière, le tout entre deux matches de la finale de Pro A. Mais ce ne sera qu’une étape, comme le répète à l’envi le Strasbourgeois qui entend surtout durer en NBA. Rapide présentation du phénomène.

Course contre la montre. Ces derniers jours n’ont pas été de tout repos pour le basketteur strasbourgeois. Après le match 4 de la finale de Pro A lundi, il a rejoint Nancy en taxi dans la nuit, avant de prendre le train jusqu’à Paris puis l’avion jusqu’à New York. Après une visite médicale, des rendez-vous médias, il participera à la draft depuis la green room (qui regroupe les probables premiers choix). La casquette de sa nouvelle équipe sur la tête et une poignée de main plus tard, Frank Ntilikina devrait quitter les States en jet privé vers 2h. Et atterrir à Dijon vendredi après-midi vers 15h pour rejoindre ses coéquipiers à Chalon, où l’épilogue de la finale de Pro A débutera à 20h30.

Basket: Les choses à savoir sur Frank Ntilikina, le jeune meneur que la Draft NBA attend. - Yan Lerval/SIPA

Coqueluche alsacienne. Lundi, il disputait son dernier match au Rhenus de Strasbourg, terrain qu’il a quitté sous une ovation du public alsacien. Ces mêmes spectateurs qui se sont arraché le tee-shirt créé en édition limitée à l’effigie de la pépite locale. Certes né en Belgique de parents rwandais, Frank Ntilikina est bien un kid de Neudorf, quartier strasbourgeois où la famille s’installe alors qu’il n’a que 3 ans. C’est notamment sous l’influence de ses grands frères qu’il suit le basket US et commence à squatter les playgrounds de la capitale alsacienne. Jusqu’à l’inscription au club de Saint-Joseph puis les années de formation à la SIG. Un produit alsacien donc. « J’ai même fait de l’allemand à l’école ! », a confirmé le basketteur dans un entretien à Konbini.

🏀💥 Pour sa dernière au Rhénus, @FrankLikina, qui sera à la #Draft2017, a reçu une belle ovation du public de @sigstrasbourg 👏👏 #FinalesLNB pic.twitter.com/Cd8sEU7Ojq — SFR Sport (@SFR_Sport) June 19, 2017

« Tueur » de MVP. Cette saison, davantage de responsabilités ont été données au jeune homme. De retour sur le banc strasbourgeois en cours de saison, Vincent Collet en a fait son meneur titulaire. Et l’a en quelque sorte chargé d’une mission durant les play-offs durant lesquels le meneur a encore réussi à hausser son niveau : il a notamment dû étouffer les meilleurs joueurs du championnat de France. Après avoir muselé le MVP de la Pro A, D.J. Cooper, en quart de finale contre Pau, Frank Ntilikina a éteint Casper Ware en demi-finale contre l’Asvel.

Pas étonnant au vu des qualités défensives du bonhomme. Bien aidé par son physique : « Il est très long avec une envergure de plus de 2,10 m. C’est stupéfiant pour un joueur de cette taille-là et c’est très gênant pour ses adversaires directs », expliquait à 20 Minutes Vincent Collet.

🚨Alerte au dossier🚨vivre cette aventure avec la famille c'est encore plus beau. Hier soir mon bro et moi avons eu la chance d'être à nouveau sur le terrain ensemble. Show him some love ➡️ @ludow_5 A post shared by Frank Ntilikina (@frank_ntilikina) on Mar 31, 2017 at 3:48pm PDT

Meneur d’antan. Nés en Belgique, évoluant au même poste de meneur, avec un avenir en NBA… Les comparaisons avec Tony Parker ont rapidement été faites. Sauf que le physique n’est pas vraiment identique, leur style de jeu non plus. Vincent Collet encore : « Frank est un meneur qui par certains côtés garde les qualités des meneurs d’antan, très soucieux de l’organisation du jeu. Alors que Tony, dès qu’il avait la balle, il ne pensait qu’à battre son adversaire direct et il le faisait mieux que n’importe qui. » Frank Ntilikina peut néanmoins compter sur sa plus grande aisance que « TP » aux tirs à mi-distance et aux trois points.

Travail et maturité. On vante souvent la maturité du jeune footballeur Kylian Mbappé. Dans ces analyses de matches, face aux médias… Ntilikina pourrait bien être son pendant basketteur. Coéquipiers, coach, staff, journalistes, tous saluent ce trait de caractère chez le Strasbourgeois, qui fêtera ses 19 ans fin juillet.

« Ni bruyant, ni silencieux, mais résolument quelqu’un qui est heureux de ce qu’il lui arrive », dixit le consultant Jacques Monclar, Frank Ntilikina est aussi un gros bosseur. Il n’est pas rare de le voir venir tôt au Rhenus de Strasbourg pour une séance de shoots supplémentaire. Certains iront même jusqu’à raconter que c’est lui qui allume et éteint les lumières de la salle.

>> Une habitude qu’il n’a visiblement pas abandonnée aux Etats-Unis, étant parti s’entraîner ce jeudi matin

Malheureux, il écrit à l’équipe de France. L’anecdote, racontée par les Dernières nouvelles d’Alsace, fait sourire. Alors âgé de 8 ans et peiné par la défaite de l’équipe de France de football en finale de la Coupe du Monde 2006 contre l’Italie, il avait décidé d’écrire une lettre aux Bleus. Pour leur promettre de les venger en gagnant des compétitions sous le maillot tricolore.

Homme de parole, il a remporté l’Euro U16 et U18. Et vient d’être sélectionné par Vincent Collet dans la liste élargie de la « Team France Basket » chargée de préparer toutes les échéances jusqu’aux JO de 2020.