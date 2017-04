Illkirch-Graffenstaden: Une fillette de 2 ans chute de troisième étage, mais s'en sort indemne

Une ambulance des pompiers (illustration) — O. Aballain / 20 Minutes

Un petit miracle. Vendredi après-midi, une petite fille de 2 ans a chuté du troisième étage de son immeuble de la rue des Roseaux à Illkirch-Graffenstaden, dans le Bas-Rhin, selon les Dernières Nouvelles d’Alsace.

Chute d'une dizaine de mètres

L’enfant avait échappé à la surveillance de ses parents et avait réussi à grimper sur un canapé installé sous une fenêtre ouverte. La fillette a alors basculé dans le vide et fait une chute d’une dizaine de mètres. Transportée d’urgence à l’hôpital, la petite fille a passé des examens très rassurants. Elle ne souffre d’aucune blessure et a seulement quelques égratignures.

La ville de Illkirch-Graffenstaden. - Capture d'écran Google Maps