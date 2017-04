Strasbourg: Soirée pyjama web-séries et Ferment Lab pour piétiner du chou, le Shadok fête ses deux ans

NUMERIQUE A l’occasion de son deuxième anniversaire, l’équipe du site de création numérique du Shadok prévoit de drôles d’événements les 22 et 23 avril, avec une soirée pyjama, un dancefloor interactif ou une choucroute à piétiner…

Au Shadok, ce sera soirée pyjama pour mater des web-séries, samedi 22 avril.

Inauguré en avril 2015, le Shadok fête en ce début d’année ses deux piges. Plus de quatre ans, en fait, après le lancement du projet, les équipes du lieu dédié aux cultures numériques à Strasbourg ont cette fois décidé de marquer le coup, le temps d’un drôle de week-end, les 22 et 23 avril, sur la presqu’île André Malraux.

Afin de montrer une nouvelle fois l’ouverture du grand lieu créatif et artistique au public, de présenter des travaux et collaborations ou de faire découvrir les coulisses de projets en résidence, le Shadok, son FabLab et son espace de coworking promettent deux jours riches en événements curieux. En voici trois à ne pas manquer.

Une soirée pyjama web-séries, samedi 22 avril

Ce samedi-là, oubliez pour une fois les Stan Smith aux pieds, les Ray Ban sur la tête et les mocassins Nébuloni, car le 22 avril, il ne sera pas question de danser le MIA. Mais plutôt de sortir avec son pyjama favori, pour espérer rentrer au Shadok. Moment phare de ses deux ans, c’est une soirée web-séries qui se tiendra pour la première fois.

Le Shadok a été inauguré en avril 2015.

Armé de sa plus belle tenue de nuit, chacun est invité à découvrir bon nombre de courtes productions jusqu’à 1h. Cinq zones de projection sont notamment prévues pour présenter plusieurs genres de web-séries. L’occasion, aussi, de découvrir en exclusivité l’application de courts-métrages ou docus bientôt accessibles dans le tram vers Kehl.

Un dancefloor interactif samedi après-midi

Aux côtés du labo pour tous et l’atelier de réalité virtuelle, le grand Shadok prévoit samedi après-midi un grand dancefloor interactif, sorte de Just Dance en version gigantesque orchestré par le collectif artistique et musical Masomenos.

De 16h à 18h30, c’est un univers de voyage interstellaire et riche en couleurs qui promet de s’installer au rez-de-chaussée du Shadok pour cette énorme dance class. Un apéro décalé est prévu dans la foulée avec le nouvel occupant du lieu, le Fab Café.

Un atelier de chou à écraser pour la fermentation

Toujours dans la thématique culinaire, le Shadok programme dimanche midi un petit brunch dans ce même Fab Café et sa terrasse au bord du bassin. Plus qu’un simple brunch, c’est même une fête populaire nouvelle génération qui promet de s’installer sur la presqu’île Malraux, auprès d’artistes en résidence toute l’année à Strasbourg.

Avec le curieux Ferment Lab, laboratoire de fermentation participatif diversifié, tous les habitants seront en fait invités à casser les fibres de chou avec leurs pieds pour faire de la choucroute. Le tout sur une ambiance musicale sympa, avant quelques drôles de conférences, comme celle de Gilles Dalbi, coq candidat à la présidentielle.

Et puis des groupes de réflexion pour l’avenir du Shadok ensuite

D’ici le début de l’été, les responsables strasbourgeois du Shadok comptent bien intéresser les habitants sur la réflexion autour de l’évolution de l’avenir du lieu. « C’est qu’on veut continuer à inventer et réinventer », justifie le premier adjoint au maire Alain Fontanel, qui n’hésite pas à juger le bilan des deux premières années « flatteur ».

La fabrique numérique du Shadok veut continuer d'évoluer. - Gilles Varela

« Il nous faut suivre les évolutions rapides du secteur du numérique, embraye la responsable du Shadok, Géraldine Farage. Puis avec la Coop ou la Manufacture des tabacs, de nouveaux acteurs sont apparus. » Autour de l’ouverture au grand public ou aux plus jeunes, citoyens, associations ou entreprises seront donc bientôt invités à en discuter.