Présidentielle: Les élus déserteurs, «ce sont des traîtres», s'agacent les militants alsaciens au meeting de Fillon à Strasbourg

François Fillon est notamment intervenu à la tribune (après un enfarinage) après Luc Chatel et Philippe Richert, président de la région Grand Est. — B. Poussard / 20 Minutes.

A Strasbourg, Philippe Richert n’a pas échappé aux sifflets. Comme Franck Riester et Yves Jégo en Seine-Maritime, la veille. Comme Christian Estrosi à Toulon six jours plus tôt. Revenu aux côtés de François Fillon pour son meeting alsacien jeudi, le président de la région Grand Est - qui l’avait pourtant encouragé à prendre du recul début mars - n’a donc pas échappé à quelques critiques.

Dans la capitale européenne, les soutiens et les militants du candidat de la droite avaient tous plus ou moins quelque chose à reprocher aux nombreuses défections au moment de l’annonce de la mise en examen de François Fillon. « Ces élus sont partis au moindre coup de vent, s’agace ainsi Annie, venue en voisine de Hoenheim. Ce sont tout simplement des traîtres. »

Après les attaques de @LucChatel contre @EmmanuelMacron, @PhilippeRichert, revenu aux côté de Fillon, est accueilli sous les sifflets pic.twitter.com/Cb0NziARQ9 — Poussard Bruno (@PoussardBruno) April 6, 2017

« Même s’ils reviennent, ils resteront des traîtres »

Mais cette ancienne sarkozyste (et macroniste, oui, oui !) n’est pas tout à fait catégorique non plus à propos des élus alsaciens à avoir quitté le navire. « Qu’ils reviennent s’ils veulent. Tant qu’ils reviennent, ça va. » Enfin, finalement pas tant que ça : « Ils resteront quand même des traîtres. Il faudra les rappeler à l’ordre. S’il est élu, j’espère qu’il ne leur donnera pas de poste. »

Il y a visiblement un DJ qui se fait un kiff et qui envoie du "gros son" en attendant #Fillon pour son meeting en Alsace #FillonStrasbourg pic.twitter.com/5HF82PACBi — Poussard Bruno (@PoussardBruno) April 6, 2017

Comme Jean-Marc et Michèle, plus modérés, de nombreux soutiens du candidat des Républicains se disent en tout cas au moins « déçus » du comportement de ces élus locaux partis du camp Fillon (comme Fabienne Keller et Jean Rottner) - et pour certains depuis revenus. Voilà un petit florilège de réactions agacées aux déserteurs.

Un militant strasbourgeois de 20 ans : « Ils avaient le droit de partir, mais quand on part, il faut assumer. Aujourd’hui, la porte reste ouverte, mais il faut rester cohérent. »

Christian, retraité strasbourgeois : « C’est minable et triste. Et aujourd’hui, certains reviennent la queue entre les jambes. Mais François Fillon est, lui, très solide. ».

Alexis et Florian, étudiants strasbourgeois : « Quand on soutient quelqu’un, on le soutient jusqu’au bout. Arrêter devant de petites difficultés, c’est un peu stupide. »

.@FrancoisFillon Entre jeunes et vieux militants, le débat fait rage, mais "déception", "tristesse" et "girouettes" reviennent souvent #FillonStrasbourg pic.twitter.com/ArAr6pQT8e — Poussard Bruno (@PoussardBruno) April 6, 2017

Carine, militante de Colmar : « J’ai été très déçue de Fabienne Keller et de Philippe Richert, même si les bons, comme le maire de Colmar, eux, sont restés. »

« Parfois, l’homme fait des choses et après regrette, il faut penser à l’avenir »

Ambiance… Moins véhément de tous les militants rencontrés, Georges n’en est pas moins dépité. « C’est peut-être ce qu’on appelle aujourd’hui fréquemment de l’infidélité, mais je ne trouve pas ça normal. » Quoique, désormais, ce Strasbourgeois préfère oublier la prise de position de Philippe Richert, par exemple : « Des fois, l’homme fait des choses et après, il regrette. Je pense à l’avenir. »

"Les élus de droite qui sont partis et revenus avec @FrancoisFillon, ce sont des traîtres", entend-on avant le meeting #FillonStrasbourg pic.twitter.com/FwKqQSy9tQ — Poussard Bruno (@PoussardBruno) April 6, 2017

Venu pour « donner notre opinion, mais avec bienveillance », Mario, lui, ne préfère pas commenter le sujet. Mais ce jeudi, si les sifflets étaient sûrement autant destinés au Grand Est (toujours critiqué par les Alsaciens) qu’à son soutien alternatif pour le candidat Fillon, Philippe Richert en a en tout cas eu une piqûre de rappel au début de son intervention. D’autres l’auront peut-être aux prochaines élections locales…