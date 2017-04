Football: Est-ce qu'on peut vraiment parler de derby pour ce Strasbourg-Sochaux (Illustration, stade de la Meinau) — G. VARELA / 20 MINUTES

L’affiche est belle. Et le match a son enjeu, notamment pour Strasbourg (le Racing, 5e avec un match en moins, peut lorgner sur la deuxième place de Ligue 2 en cas de victoire). Logiquement, l’attente et l’excitation autour de cette rencontre sont allées crescendo ces derniers jours dans les rangs des supporters. S’ils sont mobilisés, ils sont néanmoins partagés sur le terme « derby » collé à ce Strasbourg-Sochaux.

Oui Strasbourg - Sochaux c'est un derby mais le vrai "Derby de l'Est" c'est contre Metz. #Tatillon — デイヴィッド (@Dave_67_) March 27, 2017

Sochaux, c'est pas un derby, faut arrêter les pseudos rivalités. On se contente de ça pcquon a pas Metz mais depuis quand Sochaux c 1 rival? — Zimmy(40-36) (@Thomas_zimRCS) March 21, 2017

Dans à peu près toutes les campagnes de communications menées sur Internet pour faire la promotion du match, la rencontre entre le Racing et le FC Sochaux-Montbéliard, ce lundi à 20h45 au stade de la Meinau, est présentée comme le « derby de l’est ».

Lundi, la Meinau va vibrer et il ne faudra pas manquer ça ! #RCSAFCSMhttps://t.co/zPM11uHrW3 pic.twitter.com/4dSoO51g9x — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) March 31, 2017

A juste titre ? On est allé poser la question à notre copain Le Petit Robert, qui a une définition simple du mot : « Rencontre de football entre deux villes voisines ».

Les deux villes, séparées par plus de 150 kilomètres, ne sont ni dans le même département, ni dans la même région, mais restent les deux plus proches à l’Est sur la carte des clubs de Ligue 2.

La définition du dico ayant un peu de mal à coller à la réalité du sport de haut niveau (et parce qu’il faudra encore attendre un peu avant de voir une opposition entre Strasbourg et le Sporting Schiltigheim à ce niveau-là), on a posé la question à ceux qui, eux, connaissent le terrain.

« Pourquoi ça en serait un aujourd’hui ? »

Le coach Thierry Laurey a d’abord levé les yeux au ciel, avant de demander « d’arrêter avec ce mot. J’ai joué il y a trente ans à Sochaux, on ne m’a jamais dit que le derby c’était contre Strasbourg. J’aimerais savoir pourquoi aujourd’hui ça en serait un ».

L’ancien attaquant alsacien du Racing, David Ledy est tout aussi ferme sur le sujet : « Ce n’est pas un derby ! Les derbys, avant, c’était Strasbourg-Mulhouse. Et ça reste Strasbourg-Metz. »

Sans oublier, le récent Strasbourg-Colmar, derby alsacien du National qui s’est joué devant plus de 25.000 spectateurs à la Meinau.

Sochaux, plus intense ?

« C’était la réunion de deux jolis clubs, il fallait marquer le coup. Le match avait réuni tout le monde, mais on s’entend bien en Alsace, ça s’est joué dans la joie, la bonne humeur. C’était un beau spectacle. En revanche, Sochaux, Metz ou encore Nancy, c’est plus intense, ce sont plus des derbys, juge le milieu du RCSA Jérémy Grimm. On l’a vu au match aller à Sochaux, les supporters aiment bien se déplacer et se chambrer. Ça se démontrera encore au retour avec un stade quasiment plein pour un lundi soir. »

L’attaquant du Racing et belfortain Dimitri Liénard confirme : « J’ai toujours été sochalien petit, d’autant plus que j’y ai fait quelques classes. Et pour moi, ça a toujours été un derby pour l’Est »

Les deux Racingmen assurent toutefois que dans le groupe, « on ne se prend pas plus la tête que ça autour de ce match ». On propose alors de rebaptiser ce « derby » en « match qu’il serait sympa de gagner ». Mais on serait alors tenté d’en caser plusieurs sous cette appellation d’ici à la fin du championnat