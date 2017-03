C'est quoi le platt, cette langue parlée par trois millions de brésiliens?

Solange Hamester Johann, brésilienne, enseignante de platt — G. Varela / 20 Minutes

Surprise. La deuxième langue la plus parlée au Brésil est bien connue de la région Grand Est, tout particulièrement en Moselle, le Platt. Plus de trois millions de Brésiliens la parlent quotidiennement et 10 millions d’entre eux la comprennent, ce qui en fait, numériquement, la deuxième langue du Brésil. Une « propagation » connue depuis seulement quelques années, découverte par Hervé Atamaniuk, directeur des affaires culturelles de Sarreguemines, amoureux du platt et un des organisateurs du festival du même nom, le Mir redde platt.

Si elle est utilisée quotidiennement et qu’elle est vivement conseillée pour trouver un emploi dans certaines régions du Brésil, cette langue, connaît, comme tous les dialectes, certaines difficultés pour ne pas être oubliée et les pratiquants luttent chaque jour pour la maintenir active. De là à y voir une quelconque analogie avec la pratique de l’alsacien, il n’y a qu’un pas…

De ses origines jusqu’au Brésil

Pour faire simple, le platt est d’origine germanique. Lorsque l’allemand standard « s’est mis en place », les langues régionales ont été appelées platt. C’est aujourd’hui l’une des langues régionales de Lorraine, parlée dans la partie germanophone du département de la Moselle, mais aussi dans la Sarre, au Luxembourg, en Autriche ou en Pologne.

Ce sont les grandes migrations du XVIIIe siècle qui ont permis au platt de se faire une place au soleil brésilien. A cette époque, la pauvreté incite de nombreuses familles des régions rhénanes à quitter leurs terres natales. Près de 3 millions émigrent en Amérique du Nord, alors que d’autres, estimés à 300.000, choisissent le sud du Brésil et colonisent trois provinces. Les nouveaux colons, repliés sur eux-mêmes, s’organisent, construisent des écoles, des commerces, des lieux de cultes. Si en Amérique du nord l’allemand s’est rapidement « mélangé » avec l’anglais, aux sonorités proches, cela a été plus difficile avec le portugais, très différente.

Aujourd’hui, au quotidien

C’est une langue vivante, courante, presque naturelle. Grâce à une loi difficilement obtenue en 2010, (dans les municipalités qui l’autorisent), elle est enseignée aux enfants de 6 à 11 ans qui le désirent. « Dans ma région, (Santa Maria do Herval), 95 % des gens le parlent au quotidien, soit 600.000 personnes. Moi-même, c’est ma langue maternelle, j’ai dû apprendre le portugais à l’école », explique Solange Hamester Johann, enseignante de platt.

Et demain ?

Si une certaine autonomie locale est donnée aux municipalités, favorisant au passage le maintien du platt dans la société civile brésilienne, la langue que « l’on transmet de génération en génération » ne doit sa survie qu’à la volonté des germano-brésiliens de lutter afin de préserver leur identité. Si dans certains commerces il est souvent obligatoire de parler le platt pour trouver un emploi, si les enfants le parlent dans les cours de récré, le portugais et l’anglais s’imposent peu à peu. Surtout dans les grands centres urbains où le platt disparaît un peu plus chaque jour et où essentiellement les adultes d’un certain âge le pratiquent au quotidien.