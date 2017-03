Strasbourg: Les pompiers font fumer la cathédrale Notre Dame

Lancer le diaporama 2203-STR-Exercice incendie cathédrale Strasbourg — G. Varela / 20 Minutes

Ce mercredi matin, vers 9h45, certains ont peut-être aperçu de la fumée s’échapper du deuxième étage de la tour sud de la cathédrale Notre-Dame à Strasbourg. Une alarme s’est déclenchée dans la foulée et les pompiers n’ont pas tardé à débarquer sur le parvis de la cathédrale, avec la grande échelle. Si la manœuvre a suscité la curiosité de quelques visiteurs, le calme des secours et la présence nombreuse de journalistes rigolards a rapidement rassuré tout le monde : il s’agissait bien d’un exercice en conditions réelles, organisé par la Direction régionale des affaires culturelles Grand Est (DRAC) et des sapeurs pompiers du Bas-Rhin ( SDIS 67).

Tester le bon fonctionnement des procédures et des matériels

Ce type d’exercice est organisé tous les deux ans, même si le dernier grand incendie date de 1870, où une partie de la toiture avait été endommagée, mais c’était la guerre… L’objectif de ce mercredi matin était de tester le fonctionnement de l’ensemble du dispositif, procédures et matériels. Un exercice avec dégagement de fumée et présence de la grande échelle. Le scénario : un début d’incendie dans un local technique du deuxième étage et une victime des fumées toxiques (un mannequin pesant 50 kg). La grande échelle, pouvant atteindre une fois déployée 37 mètres de haut, a permis de ramener au sol, sans encombre, le mannequin.