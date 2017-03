Meeting d'Erdogan à Strasbourg: «Le contexte est compliqué»

Strasbourg: Le flou autour d'un possible meeting d'Erdogan. (Archives, le président turc en meeting à Istanbul le 19 mars) — Kayhan Ozer/AP/SIPA

L’annonce d’un possible meeting de Recep Tayyip Erdogan au Zénith de Strasbourg a jeté un froid dans la capitale européenne. Et ça n’a rien à voir avec Holiday on ice, spectacle de patinage programmé au Zénith le 26 mars, date à laquelle le chef d’Etat turc voulait faire son meeting dans le cadre de sa campagne pour le référendum proposant d’étendre les pouvoirs du président.

Le Zénith de Strasbourg confirme avoir été contacté par les équipes d’Erdogan pour son organisation et avoir refusé puisque la salle était déjà prise. Pour le moment, aucune nouvelle demande n’a été formulée pour une date ultérieure. La préfecture dit « ne pas avoir été saisie » de son côté. Le consulat turc réfute aussi l'hypothèse d'une telle réunion publique.

En attente de la décision de l’Etat

La tenue d’un meeting n’a pas été confirmée par Ankara. Il faut néanmoins rappeler que fin 2015, lors d’un précédent meeting du président turc au Zénith de Strasbourg, c’est la salle de spectacle qui avait prévenu la municipalité. De même, les soutiens locaux du chef d'Etat turc assurent avoir « appris la nouvelle dans la presse ».

Les élus strasbourgeois ont indiqué ne pas voir d’un œil favorable la tenue d’un tel meeting. « Hostile » le maire de Strasbourg Roland Ries a indiqué lundi avoir saisi le ministère de l’Intérieur et Matignon. Mardi après-midi, la réponse de l’Etat était toujours attendue. Si nécessaire, seule la préfecture est en effet en mesure d’interdire la manifestation pour risque de trouble à l’ordre public.

Erdogan veut venir en meeting à Strasbourg? Le maire y est «hostile» https://t.co/OqRqNC4IJ9

Bizarrement, y'a 2ans, ça l'a pas gêné M. Ries — C.line (@un_hic) March 21, 2017

Depuis la prise de position lundi du maire de Strasbourg Roland Ries, une question revient fréquemment : pourquoi le précédent meeting d’Erdogan n’avait pas été aussi vivement contesté par les élus ?

A l’époque, le maire strasbourgeois avait déclaré ne pas vouloir s’immiscer dans les affaires politiques turques et avait souligné que le Zénith se trouve sur la commune d’Eckbolsheim (autre commune de l’agglomération).

Pour Robert Herrmann, président de l’Eurométropole les choses ont changé en deux ans : « Le contexte est compliqué. Un président qui accuse Angela Merkel de “pratiques nazies”, qui utilise ces termes, ne peut pas être le bienvenu dans une capitale européenne. Et puis la tournure que prend aujourd’hui la politique turque est très inquiétante, il y a la nécessité d’une clarification ».

Un ministre turc en meeting à Metz

A noter qu'il y a une dizaine de jours, le ministre turc des affaires étrangères Mevlut Cavusogluavait pu participer à un meeting à Metz, après avoir été refoulé par les Pays-Bas.

Une source diplomatique française avait alors confirmé que « le ministère des affaires étrangères (français) a été informé » de sa venue, soulignant « le fait que le ministre turc puisse tenir son meeting tient (…) de la liberté de réunion ». Jean-Marc Ayrault avait ensuite rappelé que la France avait autorisé la participation de Mevlut Cavusoglu à un meeting, estimant qu'il n'y avait pas de danger de trouble à l'ordre public.