SOCIETE Après le débat né autour de la présence de slogans et logos aux couleurs de Marine Le Pen dans un carnaval, «20 Minutes» s’est interrogé sur les limites éventuelles à la liberté de création sur les chars festifs…

En Alsace, les carnavals sont, comme en Allemagne, souvent tournés vers la satire, notamment politique. Mais pas tous. Celui de Strasbourg a par exemple changé de formule cette année. - G. Varela / 20 Minutes.

Depuis la publication du récit du défilé d’un char à l’effigie de Marine Le Pen à Sundhouse le 27 février, le sujet a animé beaucoup de discussions dans les carnavals alsaciens. C’est que la région frontalière de l’Allemagne a une similaire tradition historique de satire, notamment politique, au cœur de ses cavalcades de fin d’hiver.

« Les politiciens d’hier et de demain y passent tous, rebondit justement l’organisateur de ce défilé, Jean-Paul Rimbault. De gauche, de droite, du centre, tout le monde en prend toujours pour son grade. Il ne faut juste pas que ça tombe dans la propagande. » A Sundhouse, le débat est né de la présence de slogans ou de logos « Marine présidente ».

Une création libre entamée des mois à l’avance

Contacté, l’un des créateurs du fameux char nous a raccrochés au nez. « Tous les ans, ce groupe fait des chars sarcastiques mais cette année, ils n’ont peut-être simplement pas été bons », confie une carnavalière présente ce jour-là. Au-delà du débat autour de cette possible tentative de prosélytisme en terrain festif, d’autres questions se posent.

Deux photos ont notamment fait le tour des réseaux sociaux, depuis le carnaval, le 27 février. - Capture d'écran / Twitter.

Notamment sur la liberté de création des chars, entamée des mois à l’avance. « Le concept des carnavals du coin est de garder un effet de surprise sur son thème jusqu’au premier de la saison », résume une habituée. Avec son groupe d’une trentaine de personnes, elle s’y met à la fin de l’été pour tourner dans plusieurs communes en mars.

« Il ne faut pas exprimer clairement des idées politiques ou religieuses »

A l’inscription du char, seul un nom est demandé par l’organisation de plusieurs cavalcades, comme à Sundhouse. Sans que cela ne pose de problème, même si certains vont parfois très loin dans l’humour noir. En ajoutant même musique et chorégraphie, les nouveautés et surprises sont ainsi surtout privilégiées.

« C’est un défouloir, recadre à son tour Claude Sembach du carnaval de Colmar. Il ne faut pas qu’il y ait d’atteinte à la vie privée mais sinon, c’est un peu le fou du roi. Et cette année, les politiques nous ont gâtés. J’adore tremper ma plume dans le vitriol, on titille, mais il ne faut surtout pas exprimer clairement des idées politiques ou religieuses. »

Quels garde-fous devant d’éventuelles dérives ?

Sur le papier, ces limites sont claires dans la tête des organisateurs et carnavaliers. « Une affiche ou une sono qui appellerait à voter pour untel ne serait pas tolérable, rebondit Jean-Paul Rimbault, du comité de Sundhouse. En campagne, on les entend assez à la télé. Mais là, c’est des broutilles, ça prend une ampleur qui me dégoûte. »

Les carnavals alsaciens acceptent en général les déguisements politiques à condition qu'il n'y ait pas de confusion avec une possible propagande. Celui de Strasbourg, en tout cas, n'en contenait pas du tout cette année. - G. Varela / 20 Minutes.

Devant des dérives néanmoins toujours possibles, quels sont pour autant les garde-fous ? « Comme les groupes derrière les chars sont souvent grands, il faut être beaucoup de tarés pour faire un truc bizarre, répond notre carnavalière. Puis tout se sait d’un carnaval sur l’autre, donc avec un char minable, tu peux ne plus être accepté. »

Certains organisateurs décident, eux, d’en savoir un peu plus en amont. Comme à Buhl, dans le Haut-Rhin. « Tout est toujours demandé et écrit à l’avance, autour du nom et du thème du char, clarifie Yves Coquelle. Mais on n’a jamais pensé à ça. » A Colmar, c’est même carrément un noyau dur de l’organisation qui réfléchit aux thèmes des dix chars.

