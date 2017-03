Strasbourg

SOCIETE Le nombre de fonctionnaires barbus ou porteurs de bouc seraient recensés...

Les barbes et les boucs ne semblent pas être les bienvenus. Selon une note de la direction zonale des CRS de l’Est, datée du 1er mars, et dont Le Point fait l’écho, un tableau de recensement est mis en place pour y noter, par unité, le nombre de fonctionnaires barbus ou porteurs de bouc.

Dans ce tableau, à côté de la colonne « Nombre de porteurs de barbe/bouc », celle du « nombre de dérogations » pour y recenser le nombre de fonctionnaires ayant présenté un certificat médical autorisant le port de la barbe.

« Excès de zèle »

Par voie de communiqué, le syndicat Alternative Police, « scandalisé par de telles pratiques managériales », dénonce un « excès de zèle » et une « chasse » aux fonctionnaires barbus.

Le syndicat précise que « le port de la barbe et du tatouage, interdits depuis des années, a fait l’objet d’une réécriture en 2015 dans le cadre d’une instruction ministérielle et qui a été validée à l’unanimité lors d’un comité technique de la police nationale ». Une circulaire qui autorisait la barbe, le bouc et les tatouages, tant qu’ils étaient compatibles avec le port de l’uniforme.

Problème : cette instruction n’est pas encore signée et mise en application. Du coup, certaines autorités continuent d’appliquer le règlement datant de 1974 qui interdit la barbe, sauf en cas de certificat médial justifiant un problème de peau.

