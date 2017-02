Strasbourg

SPORTS Vendredi, le RCSA s'est incliné (0-2) pour la première fois depuis sept matches au stade de la Meinau...

Football : Fin de série pour le Racing, Strasbourg a été battu à domicile par Clermont (Illustration) - G. Varela / 20 Minutes

Avant le coup d’envoi, le kop strasbourgeois avait demandé aux joueurs, banderole à l’appui, de les « faire rêver ». Alors ce ne sera pas pour tout de suite, le RCSA s’étant incliné (0-2) vendredi face à Clermont. C’est la première défaite des Alsaciens sur leur pelouse en sept matches.

Attention, loin de nous l’idée de tout jeter après cette défaite ou même d’oublier ce que les promus strasbourgeois ont réalisé jusqu’à présent. C’est vrai, avant cette 27e journée, peu de monde voyait le Racing sur la deuxième marche de Ligue 2. Le résultat de ce vendredi n’est d’ailleurs pas vraiment préjudiciable. Reste qu’on a quand même trouvé quelques trucs qu’on n’aimerait plus vraiment voir lors des prochaines rencontres.

Un but encaissé bien trop vite. Le scénario est identique : que ce soit lors de cette défaite ou de la victoire contre Tours mardi, les adversaires marquent avant la demi-heure de jeu. Alors mardi, les Strasbourgeois avaient réussi à renverser la situation : menés 1-2, ils l’ont finalement emporté 4-2. Vendredi, le RCSA et son attaque de feu n’a cette fois pas pu trouver la faille. Les deux meilleures occasions strasbourgeoises viennent d’ailleurs du défenseur Yoann Salmier. « Il nous manque le dernier geste. Le minimum n’a pas suffi », analyse Thierry Laurey, l’entraîneur strasbourgeois.

Le public siffler. Parce que c’est trop facile. Mais les sifflets traduisent tout de même quelque chose. Probablement, le sentiment d’un manque de niaque, davantage ressenti en première mi-temps : « Au niveau de l’engagement, on n’y était pas. Ce n’était pas le Racing habituel, mais on se dit qu’il y a des jours comme ça », reconnaît Baptiste Guillaume. Aux sifflets, on préfère franchement entendre le kop continuer à entonner « Allez, les bleus et blancs » et autres chants, même dans la défaite.

Par contre les guignols qui sifflent, on vous entends pas du Match sauf pour ça. Chantez bordel #RCSACF63 — Xav' (@xavi_yeah) February 24, 2017

@thefabulousK après les playmobil en 1ere mt j'espère qu'on aura les GI Joe en 2e mt #RCSACF63 — Dominike (@domix79) February 24, 2017

Les errements défensifs. Sur l’ouverture du score par Rémy Dugimont, Alexandre Oukidja trop avancé n’a pu que suivre du regard le ballon filer dans ses cages. Depuis plusieurs matches, les sorties du gardien strasbourgeois font parler. Il détient aujourd’hui le plus faible taux d’arrêts du championnat. Mais le système défensif n’est pas en reste. On en parlait mardi, le sujet est encore d’actualité quelques jours plus tard. « En première partie de saison, personne ne se plaignait de nos erreurs défensives…, rappelle Thierry Laurey. Est-ce un problème de concentration, est-ce la pression sur les épaules de certains, est-ce la fatigue ? On ne concède pas des tonnes d’occasions, mais quand on le fait, elle est claire, nette et précise. » Face à Clermont, les buts sont venus d’une touche et d’un dégagement du gardien, regrette encore le coach du RCSA.

