Strasbourg

ENVIRONNEMENT Qui sont les opposants au projet d’enfouissement de déchets radioactifs à Bure (Meuse) ? Que comptent-ils faire face aux menaces d’expulsions ? « 20 Minutes » est allé à leur rencontre…

Strasbourg le 21 février 2017. Bure, dans le bois Lejuc occupé par les militants antinucléaire. - G. Varela / 20 Minutes Lancer le diaporama

Gilles Varela

De notre envoyé spécial à Bure (Meuse)

Il pleut, ils ont de la boue jusqu’aux genoux mais ils ont le sourire. Malgré une vingtaine de blessés légers lors de la manifestation qui a dégénéré samedi dernier, le mouvement se renforce chaque fois un peu plus, à chaque confrontation. Car, pour les opposants au projet d’enfouissement de déchets radioactifs à Bure, « il n’y a pas d’autre issue possible » que l’abandon du projet ANDRA.

Ils ont été étudiants, fonctionnaires, manutentionnaires… Autant de vies différentes et d’histoires cassées, et nombreux « sont les révoltés du système, un système auquel ils ne croient plus ». Ils affirment ne pas être des casseurs, mais « faire tomber les barrières, symboliquement. » La lutte n’est pas violente, elle est nécessaire, inévitable », affirme Lychen, presque la quarantaine. « Les débats sont focalisés sur ces barrières qui sont tombées. Mais il n’y a rien de violent, Il faut avoir une vision plus large, il y avait 400 personnes devant l’ANDRA qui étaient devant et qui ne repartaient pas. Symboliquement, c’était très fort et on nous parle de violences. »

« On reparle de la faillite du nucléaire »

« Il ne faut pas être fataliste ou résigné, on peut construire un monde meilleur, un avenir hors du nucléaire. Les gens reparlent de la faillite du nucléaire et on essaye de nous vendre une poubelle pour les déchets. Il n’y a pas de réversibilité pour le nucléaire. Un autre monde est possible, ce n’est pas une fatalité, les choses peuvent changer, il ne faut pas être résigné », ajoute Jean.

Aussi, les opposants s’organisent, se structurent. Tous les corps de métiers sont les bienvenus, ils rêvent de voir naître une autre économie. Nous espérons faire un marché, nous cultivons quelques hectares de terre, nous voulons être autonomes et l’espoir renaît dans le village. »

« Les barricades de papiers »

Vers une nouvelle ZAD ? « Rien à voir, ce n’est pas que nous sommes contre cette appellation mais elle est inappropriée à la situation. Ici, il y a 220 hectares à protéger », explique Jean, un trentenaire qui est là depuis plusieurs mois. « De plus en plus de personnes nous rejoignent ou nous soutiennent. Et ce ne sont pas les candidats à la présidentielle qui pourront nous aider. Les gens, ici ne croient plus, ils n’attendent rien d’eux, après des années de trahison », regrette-t-il.

Les opposants occupent le bois Lejuc et ne craignent pas une expulsion qui pourrait être décidée mercredi. « Nous espérons que le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc se reconnaîtra comme incompétent, ce qui repoussera l’expulsion », confie Lychen. « Et en mai, il y a la nidification des oiseaux… Nous utiliserons tous les moyens judiciaires et administratifs possibles. C’est les barricades de papiers. Et puis dans le cas contraire nous reviendrons, encore et encore. »

