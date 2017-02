Strasbourg

FAITS DIVERS Une maman et son bébé ont échappé de justesse à la noyade ce dimanche quai des Belges à Strasbourg, sauvés par un joggeur de 31 ans…

Illustration d'une poussette au bord de l'eau. - P.MAGNIEN / 20 MINUTES

G.V.

Un drame a été évité de justesse ce dimanche, peu avant 13h. Une maman, âgée de 40 ans, et son bébé sont tombés à l’eau, quai des Belges à Strasbourg. En train de se noyer, ils ont tous deux été sauvés in extremis par un homme de 31 ans, explique dans un rapport le Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin (SDIS 67). A l’arrivée des secours, la mère et son enfant, en état d’hypothermie, ont été transportés à l’hôpital de Strasbourg Hautepierre par les sapeurs pompiers et l’homme ramené à son domicile.

Le héros serait un joggeur

Selon les Dernières Nouvelles d’Alsace, la maman s’était aventurée sur un ponton haut de deux mètres mais avait perdu le contrôle de la poussette où était installé le bébé. Se jetant à l’eau pour sauver l’enfant, elle manquait à son tour de se noyer en maintenant la tête du bébé hors de l’eau, lorsqu’un homme s’est jeté à l’eau pour les secourir, aidé par la suite par deux autres passants. Le héros serait un joggeur.

