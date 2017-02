Strasbourg

ECONOMIE La commande des 15 TGV par l'Etat avait été annoncée en octobre pour sauver le site de Belfort menacé de fin de production...

Alstom: Finalement, les TGV commandés pour sauver l'usine de Belfort circuleront sur des lignes grande vitesse - M.LIBERT / 20 MINUTES

A.I. avec AFP

Il était initialement prévu de les faire circuler sur des lignes classiques, entre Bordeaux et Marseille notamment. Finalement, la SNCF reconnaît que ce choix était « peu cohérent » et fait marche arrière : les 15 TGV, commandés pour sauver l’usine Alstom de Belfort menacée de fin de production, circuleront sur l’axe TGV Atlantique, a indiqué un porte-parole de la SNCF.

>> A lire aussi: Le gouvernement a-t-il vraiment sauvé le site de Belfort ?

Selon ce nouveau scénario, l’opérateur ferroviaire devrait débourser entre 470 et 480 millions d’euros, pour acquérir ces 15 rames de TGV, qu’elle va « affecter au réseau Atlantique » et non sur « des lignes normales ». Au départ, l’Etat devait lui rembourser le montant de cette commande, c’est finalement la SNCF qui payera. La commande, avant d’être officiellement passée, doit être validée par le conseil d’administration de SNCF Mobilités le 23 février.

Des économies à la clé pour la SNCF

Malgré cette somme, la SNCF explique que cette commande lui permettra d’économiser les 150 millions d’euros prévus pour rénover 24 vieilles rames TGV, dont « certaines ont quasiment 35 ans ».

« C’est finalement une opération qui est profitable, et une solution en tout cas qui est bien meilleure que la solution antérieure qui avait été envisagée, qui était peu cohérente et coûteuse », souligne encore la SNCF.

>> A lire aussi: Entre colère et abattement, Belfort n'arrive pas à s'imaginer sans Alstom

Mots-clés :