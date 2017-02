Strasbourg

SOCIETE Après l'enfarinage de l'ancien candidat à la primaire de la gauche Manuel Valls dans les derniers jours du marché de Noël de Strasbourg le jeudi 22 décembre, l'auteur des faits n'a pas vu son CDD prolongé...

Le 22 décembre 2016, Manuel Valls a été enfariné lors de sa visite sur le marché de Noël de Strasbourg. - SIPA

Les images ont largement tourné, en fin d’année passée. Mais après l’enfarinage du candidat d'alors à la primaire de la gauche Manuel Valls dans les derniers jours du marché de Noël de Strasbourg le jeudi 22 décembre, l’auteur des faits subit des répercussions sur sa vie professionnelle. En CDD, cet intermittent n’a pas été prolongé par son employeur.

Technicien pour France Bleu Alsace, l’homme de 25 ans souhaitant rester anonyme explique au Plus du Nouvel Obs avoir été informé qu’il ne serait plus appelé « pour une durée indéterminée » au sein de la station locale où il était habitué à effectuer des remplacements depuis près d’un an. Une décision qu’il juge injuste et injustifiée.

Une décision jugée injustifiée pour l’auteur

« Qu’on ne me reproche pas dans ma vie professionnelle ce que je fais dans ma vie privée », renchérit-il dans les colonnes de L’Alsace, à propos de ce geste effectué à 13h45 le 22 décembre, soit quinze minutes après la fin de sa journée de travail. Contactée à plusieurs reprises par nos confrères, la station n’a pas encore répondu.

Après le jet de ce petit pot de farine accompagné des cris « 49.3, on n’oublie pas, on ne pardonne pas ! » sur la place Broglie à deux jours de la fin du marché de Noël, Manuel Valls a préféré en rire en tweetant « quelques grammes de farine mais des kilos de sourire ». Alors candidat, il n’avait pas non plus souhaité déposer plainte.

