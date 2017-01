Strasbourg

FAITS DIVERS Une femme a été légèrement blessée, le conducteur a pris la fuite...

Alsace: A contre-sens sur l'autoroute, il provoque un accident, un appel à témoins est lancé

On serait tenté de dire qu’il y a eu plus de peur que de mal. Celles et ceux qui circulaient sur l’autoroute A35 dans le sens Strasbourg/Colmar au niveau de Niedernai dans la nuit de vendredi à samedi, vers 22h30, ont eu la mauvaise surprise de croiser un automobiliste qui circulait à contresens.

Le conducteur a provoqué un accident, un choc frontal avec une autre voiture, indiquent les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin. A l’intérieur du véhicule, un couple de 26 ans. La jeune femme a été légèrement blessée et transportée à l’hôpital de Sélestat pour des contrôles.

Le véhicule en contresens a pris la fuite. Les Dernières Nouvelles d’Alsace précisent que les gendarmes du peloton motorisé de Sélestat lancent un appel à témoins. Si vous avez des informations, vous pouvez les contacter au 03 88 85 78 85.

