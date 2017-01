Strasbourg

SOCIETE Avec des températures attendues jusqu'à -8° ce week-end, les préfectures du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont déclenché des mesures d'urgence du plan hivernal, avec quelques places d'hébergement supplémentaires...

Une forte vague de froid descend de Scandinavie et touche actuellement l'Est de la France. - G . VARELA / 20 MINUTES

B.P.

Ce jeudi après-midi, la température dépasse difficilement le degré, à Strasbourg. Cette nuit, elle descendra à -6°. A peine plus vendredi. Et jusqu’à -8°, dans la nuit de vendredi à samedi. Ces précisions de Météo France, loin d’être inhabituelles pour la saison en Alsace, ont entraîné des mesures d’urgence pour les plus démunis de la part des autorités.

La centaine de places jugées insuffisantes à Strasbourg

La préfecture du Haut-Rhin a ainsi décidé de déployer 30 places supplémentaires dans un accueil de nuit ouvert sur Mulhouse et « la possibilité, en cas de besoins, de mises à l’abri supplémentaires à l’hôtel de personnes en situation de vulnérabilité sollicitant le 115 », fait-elle savoir dans un communiqué envoyé mercredi soir.

Rappel : voici les chiffres du 115 d'un soir ... alors 70 places c'est une insulte, c'est minable ... et la municipalité PS ne fera rien pic.twitter.com/5WEkBv87Qc — Collectif SDF Alsace (@SDFAlsace) January 5, 2017

Dans le Bas-Rhin, la préfecture doit quant à elle mobiliser 70 places supplémentaires ainsi que deux accueils de nuit pouvant accueillir une trentaine de personnes. Un nombre jugé insuffisant aux yeux du collectif SDF Alsace. « Même pas de quoi répondre aux demandes du 115 pour les enfants », critiquent ses membres sur Twitter.

À -12 degrés nous avons besoin de COUVERTURES et vêtements chauds. Dimanche 8 de 12 à 14h gare de Strasbourg nous récoltons — Collectif SDF Alsace (@SDFAlsace) January 4, 2017

Maraudes supplémentaires et collecte de la part d’associations

Ces bénévoles prévoient des maraudes supplémentaires dans les jours à venir à Strasbourg. Ce sera aussi le cas, par exemple, de la Croix Rouge à Colmar et Mulhouse. Enfin, Strasbourg Action Solidarité et SDF Alsace organisent une collecte de vêtements chauds et couvertures dimanche 8 janvier devant la gare, entre 12h à 14h.

