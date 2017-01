Strasbourg

FAITS DIVERS Quatre jeunes mineurs ont été interpellés lundi soir dans un établissement scolaire de Mulhouse alors qu’ils commettaient des dégradations et des vols…

Illustration justice. Tribunal place d'Islande à Strasbourg. Le 29 01 07 - G . VARELA / 20 MINUTES

Gilles Varela

Ils commencent l’année comme ils l’ont terminé : en commettant des vols et des dégradations. Et ce, pour le plus grand désespoir des forces de l’ordre qui ne cessent depuis novembre dernier de les interpeller et de les présenter à la justice.

Ils, ce sont quatre mineurs âgés de 13 et 14 ans pour « les plus connus » et de 15 ans et de 17 ans. Originaire de Mulhouse pour trois d’entre eux – le quatrième est de Colmar –, la fine équipe s’est introduite lundi soir vers 20 h dans un ensemble scolaire Jean XXIII à Mulhouse. Puis ils ont déambulé dans les étages commettant de multiples dégradations, tout en préparant un carton dans lequel les jeunes gens avaient prévu d’emporter divers objets, comme un vidéoprojecteur, des gants… Un téléphone portable aurait également été volé ainsi qu’un peu d’argent de la trésorerie de l’école.

Repérés par des personnes se trouvant à l’intérieur même du bâtiment, la brigade anti-criminalité (BAC) de Mulhouse est intervenue quelques minutes plus tard interceptant les jeunes gens qui essayaient de prendre la fuite.

« Ils cassent par plaisir »

Déjà connus des services de police – deux d’entre eux sont impliqués dans l’affaire des dégradations du cinéma Kinepolis de Mulhouse en décembre dernier, mais aussi dans les dégradations quelques jours après à la mairie de Riedisheim ou au Super U de la même commune –, les policiers qui les ont interpellés ces dernières semaines à de multiples reprises pour le même genre d’affaire semblent désemparés.

>> A lire aussi : Mulhouse: Trois jeunes mineurs causent 10.000 euros de dégâts dans un cinéma

« Ce sont des casseurs bien équipés, ils cassent par plaisir et ne sont pas particulièrement violents. Mais on ne sait pas quoi faire de ces jeunes mineurs, nous les avons présentés plusieurs fois à la justice, ils ont été placés en foyer dont ils s’échappent. Certains devaient comparaître devant un juge en février. Ce dossier illustre parfaitement le manque de moyen pour les prendre en charge. La justice est souvent elle-même à court d’argument avec ces jeunes mineurs qu’elle retrouve à de multiples reprises », regrette le commandant de police à Mulhouse Olivier Serrand.

Quoi qu’il en soit, les jeunes gens seront présentés mercredi matin à un magistrat du parquet de Mulhouse avant d’être déférés dans la foulée devant un juge pour enfant.

Mots-clés :