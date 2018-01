VIDEO. Frissons: Les larmes de Roger Federer lors de la remise du trophée de l'Open d'Australie

Roger Federer remporte l'Open d'Australie — SIPA

Comme au premier jour. Même après 20 ans de carrière et autant de titres du Grand Chelem, Roger Federer reste un gamin sur le court. Un gamin qui a du mal à cacher ses émotions au moment de recevoir le trophée de vainqueur du premier grand tournoi de la saison, en Australie.

Au moment de son discours, et alors qu'il remercie sa famille, son staff et aussi le public, très largement derrière lui de la finale face à Marin Cilic, Roger Federer a craqué et lâché quelques larmes.

Un joli moment partagé avec le public australien.