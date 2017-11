Coupe Davis: Steve Darcis vit et dort pour cette finale... C'est sa couette qui le dit

Fais de beaux rêves, Steve — Instagram

Ça commence à faire beaucoup. Après la démonstration du talent de Goffin contre Roger Federer samedi à l’occasion de la demi-finale du Masters, Steve Darcis nous fait étalage de sa détermination à cinq jours du coup d’envoi de la finale de la Coupe Davis, à Lille.

Déterminé, il fallait bien l’être pour embarquer une couette personnalisée dans ses bagages.

Quel plaisir de faire partie de cette équipe !!!! #1objectif#1equipe#1pays#PROUD#allezlesgars#captainjo A post shared by Steve Darcis (@darcis_steve) on Nov 19, 2017 at 4:47am PST

On va vraiment commencer par flipper. On n’a plus qu’à prier pour que la victoire finale ne reste qu’un doux rêve pour Steve Darcis. Ça ne dépend que de Pouille, Tsonga, Mahut et Herbert.