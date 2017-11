Tennis: Goffin tape Federer au Masters, à part ça on la sent bien cette finale de Coupe Davis

David Goffin est pas trop mal en ce moment. — Glyn KIRK / AFP

Le Belge David Goffin, numéro 8 mondial, a crée l'exploit samedi à Londres en battant pour la première fois le sextuple vainqueur du Masters et N.2 mondial Roger Federer en demi-finale de l'épreuve, 2-6, 6-3, 6-4. Dimanche, il rencontrera en finale le vainqueur de l'autre demi-finale, qui oppose samedi dans la soirée le Bulgare Grigor Dimitrov, 6e joueur mondial, à l'Américain Jack Sock, numéro 9 mondial.

David beats Goliath!@David__Goffin defeats Federer for the first time in his career to secure his spot in the final.#NittoATPFinals pic.twitter.com/pjvDfjdasv — Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2017

«C'est un moment tellement particulier, c'est incroyable, je ne peux pas décrire ce que je ressens», a déclaré le Belge après sa victoire. «J'étais un peu nerveux en commençant la rencontre, puis j'ai vraiment bien senti la balles au deuxième set, j'ai bien servi, frappé de beaux coup-droits... C'était mon jour !». Vendredi, David Goffin avait reconnu qu'il ne savait «pas quoi faire» pour battre Roger Federer, contre qui il avait perdu six fois en autant de rencontres. Il avait indiqué qu'il essayerait «quelque chose de différent» pour ce nouveau duel.

La meilleure chose qui puisse arriver aux Bleus de @NoahYannick ? Que @GrigorDimitrov réédite son match de poule vs @David__Goffin. Sinon, le Belge va arriver avec un plein de confiance hallucinant — Eric Salliot (@ericsalliot) November 18, 2017

Le Belge a développé une stratégie très agressive dès les premières minutes du match, pour tenter d'empêcher son adversaire de s'exprimer. Mais malgré ses attaques répétées, le Belge manquait trop de précision pour dominer les échanges et se faisait breaker d'entrée. Sans forcer, le Suisse faisait la course en tête et concluait la manche par un nouveau jeu blanc sur un ace, après seulement 33 minutes de jeu.

Mais cette machine si bien huilée allait se gripper à l'entame de la deuxième manche. Tentant davantage sa chance au filet, David Goffin breakait son adversaire sur sa première occasion depuis le début du match, et se détachait 3-0. Dans ce complet retournement de situation, le Suisse se montrait incapable de se révolter et c'est son adversaire qui continuait à dicter le rythme. Malgré sa nervosité, il se montrait solide au service pour remporter sa première victoire face à Federer et se qualifier pour sa première finale du Masters.

Pendant ce temps, les Français profitaient de leur jour off pour jouer au golf dans le Nord, à une semaine de la finale de la Coupe Davis. On a les préparations qu'on peut.