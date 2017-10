EN DIRECT. Tennis: Garcia a (un peu) perdu le modjo...Premier set pour Halep au Masters...

14h06: Hum hum très gênant par contre cette avalanche de fautes directes d'origine totalement imprévue. Break Simona. Et Papa Garcia entre sur le court pour une pause caoching. Il lui demande de la fixer un peu plus au centre avant d'attaquer. 3-2

.@Simona_Halep with the backhand down the line! #WTAFinals pic.twitter.com/FKhF4GU6bF