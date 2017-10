VIDEO. «Si je perds le tie-break, j'arrête», Nick Kyrgios serre la main de son adversaire et se barre en plein match

Nick Kyrgios, ce rebelle — Vaughn Ridley / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Voilà que ça le reprend. Ce n’est pas la première fois que le tennisman Nick Kyrgios se comporte très, très étrangement sur un court. L’an dernier, déjà, à Shangai, l’Australien avait complètement balancé son match contre Mischa Zverev, jouant au mieux comme un débutant, au pire comme une mamie sous Prosac, ses services étant si faiblards que leur vitesse n’était pas calculable par les radars…

Rebelote mardi, donc, lors du Masters 1000. Après un ace de Johnson concluant le premier set, Kyrgios s’est approché du filet, main tendue vers son adversaire comme pour lui dire que c’était terminé. Et ça l’a été. Oui, oui, en plein milieu du match, l’Australien a tout bonnement décidé que la partie était terminée.

Il aurait souffert d’un « virus intestinal »

Après avoir serré la main de l’arbitre, le joueur a quitté le court sans traîner, accompagné par les sifflets d’un public qui n’en croyait pas ses yeux. L’Equipe nous apprend que le joueur avait prévenu son clan en plein match, d’un simple « si je perds le tie-break, j’arrête. »

Depuis, Kyrgios s’est excusé sur Twitter, mais il est peu probable que son explication convainque qui que ce soit. Disant souffrir d’un « virus intestinal », l’Australien n’avait pourtant jusque-là montré aucun signe de faiblesse ni même fait intervenir le médecin. L’ATP a ouvert une enquête et on saura bientôt quelle sanction celle-ci va lui infliger. L’an dernier, en plus d’une suspension de trois semaines et d’une amende de 25.000 dollars, le joueur avait aussi obligation de voir un psychologue. Car le mal-être de Kyrgios dans le monde du tennis pro n’est pas une légende.