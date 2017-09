VIDEO. Tennis: Federer qui se jette dans les bras de Nadal pour fêter une victoire, après ça on peut mourir tranquille

Rafa et Rodgeur surjouent un peu leur complicité, non? — Petr David Josek/AP/SIPA

C’est un nouveau tournoi exhibition, à mi-chemin entre la Coupe Davis mourante et la Ryder Cup de Golf. Ce week-end avait lieu la première édition de la Rod Laver Cup, un tournoi exhibition qui a vu s’affronter une équipe européenne, composée entre autres de Nadal, Federer ou Berdych, à une sélection mondiale (des Américains et Kyrgios, pour faire vite).

Game, set, match and #LaverCup to #TeamEurope as Federer beats Kyrgios 4-6 7-6(6) [11-9] pic.twitter.com/oIl8jfiSJ6