VIDEO. Légendaire: Rafael Nadal et Roger Federer ont joué un match de double ensemble (et ont gagné, évidemment)

Roger Federer et Rafael Nadal à la Laver Cup — SIPA

L'équipe d'«Europe» menait 9 points à 3 face à celle du « Reste du Monde », à l'issue de la deuxième journée de la « Laver Cup », se trouvant ainsi à deux victoires du sacre lors de cette exhibition de tennis, disputée de vendredi à dimanche à Prague.

Le nouveau format initié par le Suisse Roger Federer et inspiré de la Ryder Cup en golf, prévoit 4 rencontres par jour (3 simples et un double). Les victoires sont récompensées de 1 point vendredi, de 2 points samedi et de 3 points dimanche.

L'équipe victorieuse doit rassembler au moins 13 points. Si le score est 12-12 au terme des quatre matches prévus dimanche, un double décisif sera encore disputé.

Les 17.000 spectateurs ont pu notamment voir samedi en double les deux meilleurs joueurs de la planète, l'Espagnol Rafael Nadal (N.1) et Roger Federer (N.2) totalisant non moins de 35 sacres en tournois de Grand Chelem à eux deux.

Lors de cette ultime partie de la journée, ils se sont imposés dans une belle ambiance 6-4, 1-6, 10-5, face aux Américains Sam Querrey (N.16) et Jack Sock (N.21). « Je suis très content de cette victoire », a commenté Federer, après avoir disputé sur le court noir de l'arène de Prague son premier double en trois ans.

What a debut! @RogerFederer & @RafaelNadal claim 2 points for #TeamEurope with a 6-4 1-6 [10-5] win vs Querrey & Sock. Tennis is the winner. pic.twitter.com/XRvcVclKcq — Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2017

« C'était assez spécial et je suis heureux que nous ayons disputé et gagné ensemble au moins un match », a-t-il ajouté.

« Il y avait beaucoup d'énergie sur le court. C'était une sensation incroyable, un moment unique », a confié Nadal, champion olympique en double aux Jeux de Rio en 2016, avec Marc Lopez.