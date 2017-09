Coupe Davis: Le capitaine de la Belgique critique déjà «l'arrogance» de Yannick Noah

Yannick Noah et Jo-Wilfried Tsonga, le 17 septembre à Lille. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Eh bah, encore deux mois à faire monter la sauce, ça va être long. Avant la finale de la Coupe Davis entre la France et la Belgique, le capitaine des Diables Rouges a lancé une première pique dimanche après la qualification des siens face à l'Australie.

« On va être durs à battre »

« J’ai vu l’interview de Yannick Noah lorsqu’il disait qu’il allait sûrement jouer contre l’Australie en finale, explique Johan Van Herck. C’était un peu d’arrogance je pense, et quelque chose que nous n’avons pas trop apprécié. J’espère qu’ils ne nous sous-estimeront de la même manière en finale ».

>> A lire aussi : Coupe Davis: Chouette, les Bleus joueront la Belgique de Goffin à la maison pour la finale

Bonne ambiance. Un peu ce à quoi on s'attend tous lors de la finale. « La France, ça va être un public, ça va être une belle finale, poursuit-il. Mais on va se concentrer sur nous, et si on peut reproduire la même qualité de jeu qu’ici, on va être durs à battre.»