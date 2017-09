US Open: Quatre Américaines en demi-finales sans Serena Williams (ça donne envie)

Pour la première fois depuis 1981, il y aura jeudi quatre Américaines en demi-finales de l'US Open, un carton plein réalisé en l'absence de l'incontestée reine du tennis US, Serena Williams. Alors que la cadette des soeurs Williams, qui a remporté 23 titres du Grand Chelem et passé 309 semaines en tête du classement mondial, dont 186 consécutives, découvre la vie de jeune maman, le tennis féminin américain redécouvre sa gloire passée.

L'aînée des soeurs Williams, Venus, doyenne des engagées à 37 ans, va affronter Sloane Stephens (24 ans) jeudi en demi-finales, tandis que CoCo Vandeweghe (25 ans), tombeuse en quarts de finale de la N.1 mondiale Karolina Pliskova, sera opposée à Madison Keys (22 ans). Il faut remonter à 1981 pour trouver trace du dernier carré 100% américain à l'US Open et à 1985 pour voir quatre demi-finalistes américaines dans un tournoi du Grand Chelem (Wimbledon).

Depuis le début de l'ère Open, les Etats-Unis n'ont monopolisé les demi-finales dames en Grand Chelem qu'à cinq reprises: l'exploit est donc rare, mais a un petit goût de revanche. «Combien de fois on m'a parlé de l'état horrible du tennis aux Etats-Unis, ce carton-plein fait du bien», s'est félicitée Keys, la dernière à avoir composté son billet pour les demi-finales en dominant l'Estonienne Kaia Kanepi (6-3, 6-3).

