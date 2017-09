US Open: Incroyable Del Potro, qui trouve le moyen de taper Federer en quarts de finale

Juan-Martin Del Potro est immortel. — Adam Hunger/AP/SIPA

L'Argentin Juan Martin del Potro a brisé le rêve du Suisse Roger Federer de remporter un troisième titre du Grand Chelem en 2017 et de redevenir N.1 mondial en le battant 7-5, 3-6, 7-6 (10/8), 6-4 en quarts de finale de l'US Open, mercredi. Del Potro, 28e mondial, sera opposé en demi-finales vendredi à l'Espagnol Rafael Nadal qui est de son côté assuré de conserver la première place mondiale.

Pas le plus titré

Pas le plus élégant

Pas le plus robuste

Mais ce monsieur mérite une place toute particulière au Panthéon du Sport. pic.twitter.com/2YzdN0TXmn — Scipion (@Scipionista) September 7, 2017

L'Argentin a signé sa sixième victoire en 22 confrontations avec Federer et a confirmé que l'US Open était son tournoi de prédilection. Il avait déjà battu le Suisse lors de leur précédent duel à New York, en finale de l'édition 2009, pour remporter ce qui reste son seul titre du Grand Chelem.

«J'ai réussi mon meilleur match du tournoi, je crois que je mérite cette victoire», a souligné Del Potro, passé tout près de l'abandon au tour précédent contre l'Autrichien Dominic Thiem, avant de s'imposer en cinq sets.

Federer, 36 ans, était en quête de son vingtième titre du Grand Chelem après avoir remporté l'Open d'Australie en janvier et Wimbledon en juillet alors qu'il avait manqué la seconde partie de la saison 2016 sur blessure au dos et à un genou.

Mais il n'a jamais réussi à prendre la mesure de Del Potro, très efficace au service. Il a surtout laissé passer une chance de mener deux manches à une, en gaspillant quatre balles de set dans le jeu décisif du 3e set.

Il n'y aura donc toujours pas d'affiche entre Nadal et Federer à New-York, ce qui commence à ressembler à une malédiction. C'est un Del Potro fourbu qui s'y collera. «J'aime bien jouer contre lui... quand je suis en forme physique. Mais ce n'est pas le cas en ce moment, on va voir ce qui va se passer». On ne se fait pas trop de soucis quand même.