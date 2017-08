US Open: Pour son retour en Grand Chelem, Maria Sharapova sort la numéro 2 mondiale

Maria Sharapova a fondu en larmes à la fin de la rencontre. — Rob Prange/Shutterstock/SIPA

Elle ronge son frein depuis de nombreuses semaines. Après que le tournoi de Roland Garros a refusé de l’inviter, Maria Sharapova a enfin pu retrouver un tournoi du Grand Chelem, lundi, aux Etats-Unis. La Russe a profité de la wild card accordée par l’US Open pour éliminer la numéro 2 mondiale Simona Halep (6-4, 4-6, 6-3). Suspendue quinze mois pour dopage, la joueuse a sorti le grand jeu pour le premier tour du tournoi américain.

Habillée toute en noir, avec une robe mariant cuir, dentelles et cristaux, l’ancienne n°1 mondiale, 30 ans, a envoûté le public new-yorkais, conquis d’avance, et a mystifié la Roumaine qui a concédé sa septième défaite en autant de confrontations face à la Russe. A voir ses larmes et son émotion après sa victoire, Sharapova revient de loin : « C’était plus qu’un simple match de tennis. Parfois, on se demande pourquoi on fait autant d’efforts, ces émotions et cette soirée justifient tout cela », a assuré la Russe.

« Je veux juste savourer cette victoire et on verra ce qui se passe après », a-t-elle insisté, alors qu’elle sera opposée au prochain tour à la Hongroise Timea Babos, 59e mondiale. Une formalité pour celle qui a déjà remporté l’US Open en 2006 ?