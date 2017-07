Trolling: «Ne jouez pas au tennis, c'est une corvée», merci du conseil Bernard Tomic

Le tennisman australien Bernard Tomic a déconseillé dans une interview aux jeunes de se lancer dans une carrière professionnelle, qualifiant son sport de «corvée» qu'il n'a jamais adorée. Le joueur de 24 ans a écopé début juillet d'une amende de 13.000 euros de la fédération internationale après avoir expliqué qu'il s'était ennuyé et avait feint une blessure lors de son premier tour perdu en trois sets à Wimbledon contre l'Allemand Mischa Zverev.

Dans un entretien très franc avec la télévision australienne, l'Australien a exhorté dimanche soir ceux que son comportement dérangeraient à ne pas venir le voir jouer. «Ne venez pas!», a-t-il déclaré. «Regardez la télé. Vous n'avez pas à payer quoi que ce soit.»

«Pendant ma carrière, je me suis donné à 100%. Je me suis aussi donné à 30%. Si vous faites la moyenne sur ma carrière, je pense que c'est 50%», a dit le joueur actuellement classé 73e mondial, après avoir atteint la 17e place en janvier 2016. «Je n'ai jamais vraiment essayé et (pourtant) j'ai réussi tout ça. Ce que j'ai fait est extraordinaire.»