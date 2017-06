La mauvaise éducation: «Il n’a pas arrêté de l’ouvrir », Maxime Hamou continue de se faire des amis sur le circuit

Maxime Hamou lors du premier tour de Roland-Garros 2017 — SIPA

Maxime Hamou est un jeune homme qui a du mal avec les leçons de vie, ou alors ça ne l’intéresse pas. Viré du site de Roland-Garros pour un comportement plus que limite avec une journaliste d’Eurosport (à ce niveau,on parle même d’agression sexuelle), le 267e mondial n’a pas grandi depuis la quinzaine parisienne, si l’on en croit son compatriote Jonathan Eysseric, qui vient de la battre au challenger de Milan (6-1, 1-6, 6-3).

Rarement vu un manque d'éducation pareil sur un terrain de tennis surtout quand tu considères ce mec comme un ami. Il mérite 1/2 — Jonathan Eysseric (@joneysseric) June 27, 2017

Ce qui lui est arrive finalement. Cest termine pour ma part #hamou — Jonathan Eysseric (@joneysseric) June 27, 2017

L’ancien numéro 1 mondial junior a d’abord dénoncé le comportement de son adversaire sur twitter : « Rarement vu un manque d’éducation pareil sur un terrain de tennis surtout quand tu considères ce mec comme un ami. Il mérite ½ Ce qui lui est arrivé finalement. Cest termine pour ma part ».

Il a ensuite précisé sa pensée sur le site d’Eurosport.fr : « Il n’a pas arrêté de l’ouvrir et d’hurler pendant tout le premier set, à faire genre « Je suis mal, je suis mal, je n’aurais jamais dû venir ici bla-bla-bla », il appelle le kiné alors qu’il n’a rien. Et après, dès que ça tourne dans son sens, il hurle des « vamos » sur mes fautes, nous a-t-il confié. Je ne pensais pas qu’il se comporterait comme ça avec moi. On s’est déjà engueulé par le passé mais je pensais qu’après toutes ces histoires, il aurait un minimum de respect envers moi et qu’on aurait joué notre match tranquille. Mais non… » Une cause perdue, visiblement.