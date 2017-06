«Laisse-moi tranquille», Serena Williams envoie paître John McEnroe

Un revers (à deux mains) par tweet interposé. La reine du tennis féminin Serena Williams n’a pas apprécié que John McEnroe affirme qu’elle serait 700e au classement mondial si elle jouait sur le circuit masculin : « Laisse-moi tranquille avec tes déclarations qui ne sont pas étayées par des faits », a-t-elle lancé lundi.

« Cher John, je t’adore et te respecte, mais s’il te plaît, s’il te plait, laisse-moi tranquille avec tes déclarations qui ne sont pas étayées par des faits », a répliqué l’ancienne N.1 mondiale sur son compte Twitter.

Dear John, I adore and respect you but please please keep me out of your statements that are not factually based.