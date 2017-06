Vivement Wimbledon! Roger Federer détruit le petit génie Zverev et remporte le tournoi de Halle

TENNIS A bientôt 36 ans, on al 'impression qu'il n'a jamais été aussi fort...

Roger Federer à Halle — SIPA

Pouah, quel niveau de jeu ! De retour après une longue pause et sa victoire à l'Open d'Australie, Roger Federer semble déjà être le favori pour Wimbledon, qui va débuter dans huit jours. Au tournoi de Halle, considéré comme l'un des plus grands tournois de préparation sur herbe, le Suisse a détruit le jeune prodige Alexander Zverev (6-1, 6-3 en 52 minutes).

🎾 #ATPExtra

Federer empoche le premier set face à Zverev en 25 minutes ! 6-1 ! pic.twitter.com/b9bfCa2eRW — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 25, 2017

C'est sa neuvième victoire sur le gazon allemand. A bientôt 36 ans, Roger Federer semble plus en forme que jamais. Et franchement, on en salive d'avance.