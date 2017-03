Sport

TENNIS Si tu veux pas jouer Bernard, faut le dire hein...

Bernard Tomic au tournoi d'Acapulco, au Mexique, le 26 février 2016. - Pedro PARDO / AFP

N.C.

Bernard Tomic n’avait visiblement pas très envie de jouer au tennis, cette semaine, à Acapulco. L’Australien s’est distingué lors de son premier tour, mardi, en abandonnant après avoir perdu le premier set au tie-break contre l’Américain Donald Young. Rien d’exceptionnel en soi, sauf l’excuse invoquée après coup par le joueur. Ce dernier a déclaré qu’il ne pouvait absolument pas continuer sous cette « chaleur insupportable ». Vérifications faites, il faisait environ 27°C. Pas de quoi, normalement, effrayer un Australien habitué à jouer sous un soleil de plomb à Melbourne, avec des températures avoisinant les 35°C à l’ombre.

Avg temp on the first day of #ausopen when Bernard Tomic won? 33. Temperature in Acapulco? 27. Hmmm. #tennis — Tim Michell (@tim_michell) March 1, 2017

Pour le site ESPN, et bien d'autres, cet épisode va à nouveau braquer les projecteurs sur le comportement de Tomic, dont la volonté et l’engagement pour réussir au plus haut niveau posent question depuis le début de sa carrière. Le site rappelle ainsi, par exemple, qu’il détient le peu glorieux record de la défaite la plus rapide de l’histoire du tennis ( 28 minutes, face à Jarkko Nieminen à Miami en 2014).

Bernie Tomic withdraws in Acapulco Rd 1 due to "unbearable heat".

It was 27 degrees... pic.twitter.com/O7PNFxFmZY — TAB (@tabcomau) March 1, 2017

Retombé à la 41e place mondiale après trois éliminations en tournoi dès le premier tour, Tomic est dans le dur. Comme son compatriote Nick Kyrgios. Le tennis australien n’est vraiment pas dans sa période la plus faste.

Mots-clés :