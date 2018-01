Top 14: Grâce à une fin de match de folie, le Stade Toulousain arrache le bonus contre Oyonnax

Le Stade Toulousain a décroché le bonus offensif face à Oyonnax grâce à un dernier essai du talonneur Leonardo Ghiraldini (ballon en mains). — R. Gabalda / AFP

Pour son retour au Top 14, après une parenthèse européenne frustrante, le Stade Toulousain a traîné en route, samedi soir sur sa pelouse d’Ernest-Wallon. Mais, grâce à des essais très tardifs des remplaçants Louis-Benoît Madaule (80e) et Leonardo Ghiraldini (80e+2), il a décroché une victoire bonifiée contre Oyonnax, coincé à la dernière place (37-15).

« Prendre le bonus dans les arrêts de jeu c’est un signe fort en termes de caractère, a apprécié Ugo Mola, l’entraîneur du sixième du championnat, auteur au total de cinq réalisations, avec celles de Yoann Huget, Maxime Médard et Thomas Ramos, contre deux essais pour l’USO, par Bjorn Basson et Jérémy Gondrand. C’est la preuve aussi que l’on est capable d’aller encore plus loin que ce que l’on a parfois montré. »

Après cette victoire, marquée par une bagarre générale conclue par les expulsions du Toulousain Yoann Maestri et de l’Oyonnaxien Rory Grice (59e), les Stadistes restent de sérieux candidats aux phases finales.

59e à Ernest-Wallon : cartons rouges pour Maestri et Grice... qui se battent à nouveau en rejoignant le banc #STUSO #toutvabien 😬 — Emilie Dudon (@emiliedudon) January 27, 2018

Avec « seulement » trois joueurs retenus pour le Tournoi des VI Nations (le Français Antoine Dupont, l’Ecossais Richie Gray et l’Italien Ghiraldini) ils peuvent espérer passer sans encombre une période qui leur avait été fatale la saison dernière.

Encore deux rendez-vous abordables

Les Rouge et Noir se déplaceront le 17 février à Agen, chez l’avant-dernier du Top 14 rossé samedi à Lyon (71-17) avant de recevoir le douzième, Brive, huit jours plus tard. On a vu pire.