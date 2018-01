XV de France: Morgan Parra forfait contre l'Irlande, Baptiste Serin appelé en renfort

Morgan Parra, le 15 octobre dernier. — Thomas/JMP/Shutterstock/SIPA

Article mis à jour à 15h10 après confirmation du forfait par la FFR

Morgan Parra, rappelé au sein du XV de France plus de deux ans après sa dernière sélection, est forfait pour le premier match du Tournoi des six nations contre l'Irlande le 3 février. Le demi de mêlée, touché au genou gauche, est remplacé par Baptiste Serin.

🔴 Après les rencontres de ce weekend en Coupe d’Europe et suite aux des examens médicaux pratiqués, @MorganParraOff, victime d'un traumatisme au genou, est forfait pour #FRAIRL. Il est remplacé dans le groupe par @Serin_Baptiste #soutienslexv pic.twitter.com/1XOynM3Vuh — FF Rugby (@FFRugby) January 22, 2018

Parra (29 ans, 68 sélections) a été touché au genou gauche samedi en Coupe d'Europe avec son club de Clermont. L'arrière Brice Dulin (Racing 92) a également déclaré forfait pour ce premier match du nouveau sélectionneur Jacques Brunel et est remplacé dans le groupe de 32 joueurs par Hugo Bonneval (Toulon).

La compo connue le 1er février

Le groupe est rassemblé depuis 12h00 au Centre national du rugby (CNR) de Marcoussis, où Brunel et ses adjoints, Julien Bonnaire (touche), Sébastien Bruno (mêlée) et Jean-Baptiste Elissalde (arrières), ont commencé à travailler samedi matin.

Le premier entraînement est prévu mardi après-midi. Deux séances sont programmées mercredi et vendredi, une samedi, et aucune jeudi et dimanche, jours de repos. La composition de l'équipe retenue pour affronter l'Irlande sera annoncée jeudi 1er février à 9h30.