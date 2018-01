K-O d'Ezeala: Un problème de «technique au plaquage» pour Frédéric Michalak

Le jeune Samuel Ezeala sorti du terrain sur civière — SIPA

L’histoire nous dira si l’inquiétant K-O du jeune Samuel Ezeala dimanche sur la pelouse du Racing 92 fera jurisprudence dans le rugby français - et le rugby en général. Pour l’heure, on constate que l’action aussi spectaculaire que dangereuse a le mérite de (re)mettre sur la table le sujet de l’intégrité physique des rugbymen parfois soumis à un excès d’engagement sur les terrains. Les réactions s’enchaînent et c’est au tour de Frédéric Michalak d’apporter sa pierre à l’édifice. L’ancien international français s’est exprimé sur Twitter, mercredi.

Important de comprendre que le problème (commotion) n’est pas une question d’âge, de poids ou de physique. C’est essentiellement lié à notre technique au placage! Le mauvais placement des appuis et la mauvaise épaule engagée nous expose souvent à cela. #ecolederugby #technique pic.twitter.com/apkOZwZpTm — Fred Michalak (@michalakfred) January 10, 2018

Michalak met en avant un argument d’ordre technique dans un débat où les uns et les autres s’étaient avant tout focalisés sur l’âge de l’ailier clermontois et l’impact physique du Top 14​. Sur la photo, on observe effectivement que le visage d’Ezeala est complètement à découvert.