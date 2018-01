K-O de Ezeala: «Mon frère se sent mieux», Vakatawa était au chevet du jeune Clermontois

Vakatawa et Ezeala — Capture d'écran Twitter

Une amitié est née. Pas de la plus belle des manières, certes, mais Samuel Ezeala et Virimi Vakatawa sont désormais liés. Le centre du Racing, qui a tombé K-O l'ailier de Clermont sur une percussion dimanche soir, est venu lui rendre visite lundi matin à l'hôpital Beaujon, où il est en observation. « Mon frère se sent mieux. Reviens nous vite. Dieu te protège » écrit-il sur Twitter, à côté d'une photo des deux hommes.

My brother is feeling better ❤️🙏🏾

Speed recovery my brother

God Bless 🙏🏾 pic.twitter.com/9qYuLSRNje — Virimi Vakatawa (@vvakatawa) January 8, 2018

Sur le terrain déjà, Virimi Vakatawa était venu aux nouvelles du jeune ailier, semblant très inquiet pour sa santé. Selon l'ASM, le scanner passé par Ezeala le « n’a rien montré d’inquiétant » et le joueur restera en observation lundi avant de rentrer à Clermont mardi.

Lui-même a tweeté: « Mercii beaucoup à tout le monde pour vos messages je suis bien merci et merci Virimi Vakatawa pour tes messages sur twitter j’ai rien de grave ».