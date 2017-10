VIDEO. Croqué par un lion, le rugbyman Scott Baldwins publie les photos de la morsure (et c'est pas joli)

On avait quitté Scott Baldwins, le rugbyman de l’équipe des Ospreys, sur une grosse inquiétude après avoir offert sa main à un lion en cage au zoo lors d’une tournée de son équipe, fin septembre, en Afrique du Sud. Le talonneur du Pays de Galles s’était en effet fait croquer par la bête et avait cru un temps perdre sa main.

« L’infection avait commencé à remonter dans mon bras. Le chirurgien m’avait averti qu’il y avait une chance que je perde ma main », avait ainsi expliqué le joueur à la BBC.

Finalement, plus de peur que de mal pour le Gallois, qui après avoir subi tout de même quatre opérations, a pu faire son retour à la compétition. Il a même profité de ce que cette histoire de fou soit derrière lui pour publier les clichés de sa main. Résultat: ouais, il n’est vraiment pas passé loin du pire.

3 games missed, 4 ops later & not the result we wanted yesterday but good to be back out with the boys #Live&learn #LuckyEscape pic.twitter.com/ZWz9vDg2L0