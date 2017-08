QUIZ. C'est la reprise du Top 14! Êtes-vous au point avant le coup d'envoi?

Les joueurs de Clermont pourront-ils garder le bouclier de Brennus cette saison ? — Kamil Zihnioglu/AP/SIPA

Ce week-end, quelques stades en France verront leur pelouse ravagée par des joueurs surpuissants. Et oui, le Top 14 s'élance pour une nouvelle saison, et on devrait passer une belle année : entre les sorties médiatiques de Mourad Boudjellal, le retour de Fabien Galthié, la nouvelle enceinte gigantesque du Racing 92 ou la défense du titre par Clermont, on ne devrait pas s'ennuyer !

A la veille du premier match de la saison entre le promu Oyonnax et Toulouse (15h10), voyons voir si vous avez suivi l'actualité de l'été dans le monde de l'ovalie...