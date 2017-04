Sport

RUGBY Qui va rejoindre les Saracens en finale...

Clermont contre Toulon en quarts de Coupe d'Europe - THIERRY ZOCCOLAN / AFP

B.V.

Clermont - Leinster: 15-3

40': Ahhhh la dernière pénalité dans les arrêts de jeu de la première mi-temps pour le Leinster. Sexton la passe. 15-3. Ca reste malgré tout une bonne première mi-temps pour l'ASM.

38': Arf c'est raté pour Parra... Dommage...

36': LE DECOUPAGE DE PARRA ! Il s'est faut tuer par deux vilains irlandais ! Ca fait une pénalité pour Clermont ça....

34': Oh Spedding ! Il a failli se faire un essai tout seul le coquin ! Mais Nacewa revient au dernier moment...

32': Tant que Clermont reste dans le camp du LEinster, ça va...

30': Le rythme est un peu retombé là, on enchaîne les mêlées. Il y en avait quasiment pas eu depuis le début du match.

28': Ah ce petit en avant d'Abendannon... Dommage, mais les Clermontois restent dans le camp irlandais. So far so good.

26': Ohlalalal le sauvetage de Strettle ! Ballon perdu par les Clermontois dans les 22 du Leinster, contre terrible qui aurait du finir en essai pour les Irlandais mais l'Anglais revient pour sauver l'AUVERGNE !

23': La bataille des rucks y a qu'une équipe pour l'instant et c'est Clermont... Encore un grattage sublime de Fritz Lee.

20': Encore une pénalité pour Clermont. Lopez va chercher la touche dans le camp irlandais...

17': Et même Morgan Parra se met à gratter des ballons au sol. Incroyable Clermont en ce début de match.

15': Parra rate la transformation cette fois... On reste à 15-0 !

14': LE DEUXIEME ESSAI DE CLERMONNNT !!!!!!!!! Exactement dans le même coin que le premier, la même passe de Parra vers Strettle qui va lui-même vers l'essai ! SUPERBE ASM SUPERBE

12': Ah dommage cette pénalité sur les soutiens pour les Clermontois alors qu'ils étaient dans l'avancée...

10': Parra passe la pénalité! 10-0 pour l'ASM.

9': Et carton jaune contre le Leinster car il y avait un tirage de maillot au bout de cette action ! C'est tout bon ça. Nacewa 10 minutes au frigo.

8': La vitesse du jeu Clermontois ! C'est Spedding en bout de ligne qui a failli faire mal encore à la défense du Leinster...

5': Et ça passe pour Parra ! Ca pouvait pas mieux commencer pour l'ASM. 7-0.

4': L'ESSAI DE CLERMONNNNNNT !!!! Quelle passe de Parra qui double sautée vers Strettle, coup de pied à suivre et c'est la pépite Yato qui aplatit !

2': Déjà beaucoup de rythme... Pénalité contre Clermont pour un plaquage haut un peu limite sur Nacewa. Moué...

1': C'est parti ! Allez l'ASM !!!

16h: Ohlala je suis bouillantttttt !!!!!

15h59: POPOPOP L'AMBIANCE§ !!!

15h57: Quelle ambiance à Gerland. Je peux vous dire la transhumance des Clermontois vers Lyon c'était quelque chose aujourd'hui.

15h55: Pfiouuu mon petit coeur de Clermontois bat fort, très fort à l'heure qu'il est.

15h40:

15h30: La Yellow Army est déjà sur place

15h20: Salut à tous! Vous sentez le parfum des grandes affiches européennes? Parce que ce Clermont-Leinster il s'annonce costaud costaud.

Ca, c'est une grande affiche européenne. Clermont-Leinster, deux des meilleures équipes du continent depuis 10 ans, dans un Gerland plein à craquer et une ambiance de fous... Bon sang, pour ceux qui aiment un peu le rugby, vous le savez qu'on se régaler. Alors hors de question de rater ça pour des excuses de "je dois aller voter" ou "on va au Parc avec les deux bambins". Ou alors prenez votre téléphone avec vous et suivez tout ça avec nous, parce que ça va être énorme.

>> On se retrouve aux alentours de 15h55 pour ce big, big game...

