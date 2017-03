Sport

RUGBY Ils ne s’y attendaient pas du tout, eux non plus…

L'an prochain, ils ne feront plus qu'un - MIGUEL MEDINA / AFP

B.V. et A.L.G

Même pour eux, l’information n’avait pas filtré. Joueurs comme supporters du Stade Français ont sacrément mal vécu l’annonce soudaine que leur club allait fusionner avec le Racing 92 dès la saison prochaine. Enfin fusionner… va rejoindre le Racing 92 dans une nouvelle entité qui aura le stade, les installations, le président, les entraîneurs et une grosse partie de l’effectif du Racing 92. Ce qui rend fou une grosse partie de l’effectif du Stade.

« C’est pas une fusion, c’est le rachat du Stade Français par le Racing, donc la mort de notre club, le club de Paris, explique le deuxième ligne formé au club Paul Gabrillagues dans un post Facebook adressé au groupe "Les supporters du Stade Français". Je participerais pas à cette mascarade. Manifestez-vous et montrez qu’on est nombreux à l’aimer ce club. »

L’avis de Paul Gabrillagues, joueur du Stade Français, sur la fusion pic.twitter.com/zO7WSS61FL — Guy Moux ؟ (@Guy__Moux) March 13, 2017

Son coéquipier Hugo Bonneval semble dans le même état d’esprit après avoir tweeté : « 3 mars 2017, la fin ». Selon Midi-Olympique, une réunion a eu lieu en fin de matinée entre l’effectif et le président Thomas Savare, qui présentait la fusion. L’ambiance a semble-t-il été houleuse. « Les joueurs ont décidé de se réunir au plus vite et certains d’entre eux veulent se battre pour faire capoter le projet. »

Aujourd'hui ma tristesse est tellement grande que je ne préfère pas commenter !! Je communiquerai très prochainement. — Papé Pascal (@pascalpape) March 13, 2017

Du coté des supporters aussi, c’est un doux mélange d’incompréhension et de colère. « Pire que ça même, on n’a été informé de rien, s’indigne Nathalie, dirigeante de l’asso Le Virage des Dieux. On nous a simplement dit qu’il y avait une réunion prévue à Jean-Bouin demain à 19h, mais jamais on ne nous a dit qu’il s’agissait d’une histoire de fusion. C’est une connerie sans nom… De toute façon si j’y vais, je vais tout démonter ! Le pire c’est que c’est déjà acté et qu’on ne peut plus rien y faire. Je n’imagine même pas la tête de Max Guazzini après l’annonce. J’aimerais le prendre dans mes bras pour le consoler. »

« Ça va tourner à l’engueulade »

De l’autre côté du spectre, les supporters du Racing ne vivent pas forcément la situation beaucoup mieux. « Chez nous, tout le monde est déçu, surtout à cause de la manière dont les choses ont été faites, poursuit Jean-Pierre Chivrac, président de l’asso Génération Yves du Manoir. Ça fait l’effet d’un coup de poignard dans le dos, c’est du grand n’importe quoi. On est en plein dans le rugby-business, c’est dégueulasse. Je n’ai rien contre le Stade Français ni ses supporters, mais fusionner avec les Roses, ce n’est pas dans l’ADN du Racing. Cette histoire va laisser des traces indélébiles. »

Bref, cette fusion s’annonce sympa comme tout. Jean-Pierre Chivrac, encore : « J’ai déjà des adhérents qui m’ont envoyé des photos de leur carte qu’ils avaient coupée en deux. Là, Lorenzetti (président du Racing) veut nous recevoir pour discuter mais ça va tourner à l’engueulade. Je peux vous dire qu’au prochain match à Colombes, ça va gueuler. On nous dit souvent qu’il n’y a pas assez d’ambiance chez nos supporters, ben là ils vont voir que nous aussi on sait foutre le bordel. »

