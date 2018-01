Neymar et Mbappé incertains, les gros matchs... Emery a fait le point avant la Coupe de France

Unai Emery, au Camp des Loges — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Unai Emery avait des choses à dire en conférence de presse d’avant-match contre Guingamp pour le compte de la Coupe de France. Il faut dire que depuis la semaine dernière, l’entraîneur basque a deux ou trois soucis à gérer, entre les blessures du tandem Neymar-Mbappé et la déception générée par la défaite à Lyon, dimanche soir.

Mbappé et Neymar incertains pour le match de mercredi

Neymar avait déclaré forfait pour l'OL​ en raison d’une « douleur à la cuisse droite » et Emery a donc précisé mardi qu’il s’agissait « d’une élongation », « une petite blessure » qu’il ressentait encore. « On va voir comment il se sent à la fin de l’entraînement », a-t-il ajouté.

Mbappé a quant à lui été touché lors d’un choc avec Anthony Lopes face à Lyon et avait dû sortir sur une civière. « Le joueur veut jouer, il me dit qu’il va bien, mais c’est un coup très fort [qu’il a reçu] et il faut bien analyser ce que va dire le neurologue qui va l’examiner, voir si c’est dangereux pour lui de jouer contre Guingamp », a confié le coach du PSG.

Les gros matchs ? Paris a l’habitude de les gagner, se défend Emery

N’allez pas dire à Unai que ses hommes ont du mal à encaisser les grosses rencontres. Il vous répondra l’inverse. La preuve : « Notre équipe est plus habituée à gagner les matches importants que l’inverse. Il faut s’en rappeler. Mais nous devons faire un pas de plus. Le Real Madrid est une bonne opportunité. Je pense que l’équipe est bien préparée pour faire ce pas. » Si Emery le dit…

« Je suis tranquille avec les joueurs, le club et les supporters »

Le coach espagnol est aussi revenu sur la polémique de milieu de semaine, au Parc des Princes, quand Neymar avait marqué le penalty du 8-0 face à Dijon alors que le public réclamait que le Brésilien laisse Cavani le tirer afin que ce dernier batte le record de buts de Zlatan.

« Les supporters aiment tous les joueurs et sont intelligents. Je suis sûr que s’il [Neymar] est sur le terrain demain, ils seront avec tous les joueurs, donc Neymar. Lui, il est heureux sur le terrain. Je suis tranquille avec les joueurs, le club et les supporters. Nous sommes tous motivés. »