Neymar, Cavani et Emery (avec Thiago et Javier) lors d'un entraînement du PSG, le 23 août 2017 au Camp des Loges. — J.E.E/SIPA

Rêver plus grand. A commencer par le centre d'entraînement. Le Paris Saint-Germain a annoncé par le biais d'un communiqué avoir déposé jeudi le permis de construire de son futur centre d'entraînement et de formation de Poissy, en région parisienne, qui doit ouvrir « à l'horizon 2020 ».

Le foot, le hand et le judo réunis

« L'instruction du dossier par les services de l'Etat intègre une enquête publique qui s'organisera au printemps 2018 », précise le PSG qui s'entraîne actuellement au camp des Loges de Saint-Germain-en-Laye, également dans les Yvelines.

« Le centre d’entrainement et de formation réunira le football masculin, le handball et le judo, et accueillera aussi bien les professionnels que les jeunes dès l’âge de 7 ans de l’Association, de la préformation et de la formation », précise en outre le club parisien.

W.P, avec AFP