FC Carte Vitale: Le PSG songerait à vendre Javier Pastore lors du prochain mercato

Zinedine Machach et Javier Pastore au Parc des Princes, le 20 août 2017, lors du match opposante le PSG au TFC. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Les romantiques du football et les fans parisiens de Javier Pastore, les « Pastoristes » comme on les appelle dans le milieu, vont probablement verser une larme après avoir lu ce qui va suivre. En effet, miné depuis de nombreuses saisons par des blessures à répétition (notamment ce foutu mollet qui le torture sans cesse), l’Argentin Javier Pastore pourrait être amené à quitter le Paris Saint-Germain dans un futur proche.

>> A lire aussi : Allô maman, bobo: Javier Pastore a peut-être (enfin) résolu ses éternels problèmes de mollet

Selon les informations de Tuttosport, Antero Henrique, le directeur sportif du PSG, travaillerait d’ores et déjà sur le dossier afin de céder « El Flaco » (« Le Maigre ») du côté de l’Italie. Et ça n’a rien d’étonnant puisque ça fait plusieurs mois maintenant que l’Inter ne cache pas son intérêt pour ce joueur aussi élégant balle aux pieds que fragile physiquement. Le média transalpin évoque notamment un possible échange avec Joao Mario, le milieu portugais de 24 ans.

Cette nouvelle ne nous surprend même plus (même les plus grands admirateurs de Xavier Pasteur au PSG commencent eux aussi à se faire une raison), tant les problèmes physiques de l’Argentin semblent avoir plombé son aventure dans la capitale française. Décidé cet été à rester au moins une saison de plus à Paris, malgré l’avis d’une bonne partie de son entourage, Javier Pastore va peut-être devoir changer ses plans plus vite que prévu.