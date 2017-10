OM-PSG: L'arbitrage, Salma Hayek... On vous laisse choisir l'excuse la plus bidon des Parisiens après un mauvais match

Neymar lors de OM-PSG, le 22 octobre 2017. — Valery HACHE / AFP

Dimanche soir au Vélodrome, Edinson Cavani a réussi à sauver les meubles au buzzer. Beau, héroïque, mais insuffisant pour dissiper cette amertume ressentie par joueurs et supporters parisiens au coup de sifflet final. Au fond, le PSG s’en est très bien sorti tant la copie rendue par les ouailles d' Unai Emery était mauvaise, mais celles-ci ont préféré se cacher derrière des excuses, à l’image de la tirade de Kylian Mbappé sur l’arbitrage

Etonnant ? Pas vraiment. Le meilleur club français de la décennie nous a habitués à ce genre de justifications foireuses au sortir de contre-performances. D’ailleurs, on s’est dit qu’il serait judicieux de les lister et de vous laisser choisir la meilleure du lot. Il y en a six au total, c’est cadeau.