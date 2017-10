OM-PSG: Resté en soins à Paris, Dani Alves ne jouera pas son premier classico français

Dani Alves va manquer son premier classico OM-PSG. — CIAMBELLI/SIPA

Pas de premier classique français pour Dani Alves… Le latéral droit du Paris Saint-Germain, resté en soins dans la capitale, est forfait pour le classico contre Marseille dimanche (21h00), selon le groupe annoncé samedi par le club parisien sur son compte Twitter.

Les milieux Lucas, Hatem Ben Arfa (grosse surprise !), et Christopher Nkunku ne font pas non plus partie du groupe de 18 joueurs convoqués par l’entraîneur Unai Emery. A contrario, le capitaine parisien Thiago Silva, qui avait notamment manqué le déplacement à Anderlecht (4-0) mercredi en Ligue des champions en raison d’une blessure à la cuisse, fait son retour et postule pour une place de titulaire.