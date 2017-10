Les membres du Collectif Ultras Paris lors de la présentation de Dani Alves. — COME SITTLER/SIPA

Privés de classico. Les ultras parisiens ne pourront pas assister dimanche au classique OM- PSG, au Vélodrome, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. En effet, le préfet des Bouches-du-Rhône et les autorités françaises ont publié un arrêté préfectoral interdisant la présence de supporters parisiens dans la ville de Marseille dimanche.

Du coup, histoire de montrer une dernière fois leur soutien aux joueurs, les membres du Collectif Ultras Paris ont appelé dans un communiqué leurs membres à se rendre à l’aéroport du Bourget (comme la saison dernière), d’où décollera la délégation parisienne samedi.

« L’incompétence des autorités françaises et notamment du préfet des Bouches-du-Rhône ne nous permettant pas de nous déplacer pour ce classico, nous appelons à la mobilisation générale cet après-midi au Bourget et cela dans un esprit festif […] pour encourager une dernière fois notre équipe de cœur et lui donner la force nécessaire pour écraser sur ses terres notre ennemi juré. »

Unai Emery, l’entraîneur parisien, n’a pas oublié non plus d’avoir une pensée pour ses supporters sur son compte Twitter.

Notre semaine loin de Paris n'est pas finie. Dimanche on ne vous entendra peut-être pas, mais on vous sentira derrière. Allez Paris! #OMPSG pic.twitter.com/9oM10ypT0T — Unai Emery (@UnaiEmery_) October 19, 2017

A.L.G.